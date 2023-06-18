Icon

المودة: حل 56% من النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى القضاء Icon 45 مليون يورو تقرب نيمار من الهلال Icon المسؤولون الصينيون أبدوا فتورًا إزاء زيارة بلينكن Icon تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا Icon المدفوعات السعودية تحصل على شهادة الآيزو Icon ثلاثية لـ مصر ضد جنوب السودان Icon الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج Icon تأجيل محاكمة مرتضى منصور لـ 17 يوليو Icon وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام Icon نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منطقة مكة المكرمة تصدرت الاستشارات الواردة بنسبة 86%

المودة: حل 56% من النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى القضاء

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
المودة: حل 56% من النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى القضاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية، أن نحو 8000 أسرة استفادت من خدمات الإرشاد الأسري خلال العام الجاري 2023، حيث قدمت الجمعية خلالها أكثر من 10 آلاف جلسة إرشاد أسرى ونفسي، وقد تمكنت الجمعية من الحلول دون انتقال 56% من حالات النزاع إلى القضاء وحلها قبل وصولها إلى المحاكم.

قد يهمّك أيضاً
بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

“سدايا” أول جهة حكومية خليجيًا وعربيًا تُحقق أعلى مستوى نضج في هندسة البرمجيات

“سدايا” أول جهة حكومية خليجيًا وعربيًا تُحقق أعلى مستوى نضج في هندسة...

وقال المدير العام لـ جمعية المودة محمد آل رضي: إن مركز المودة للإرشاد الأسري يقوم بتقديم العديد من الخدمات في سبيل تحقيق الاستقرار للأسرة، من خلال الإرشاد بالمقابلة تم تقديم 2751 استشارة، كما تم تقديم   3470 استشارة عبر الهاتف و550 استشارة إلكترونية، ومن خلال مكاتب الصلح وفض النزاعات تم تقديم 1208 جلسات صلح، كما أقام مركز المودة 26 مجموعة دعم في المجالات النفسية والزوجية والتربوية.

46 مرشدًا

وأضاف آل رضي: إن الجمعية بالشراكة مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية تقدم خدمات الاستشارات والإصلاح عبر 18 مكتبًا يعمل من خلاله 46 مرشدًا ومرشدة و26 مصلحًا ومصلحة و5 أخصائيين تهيئة وتدرج لأطفال الأسر المنفصلة ومحامٍ لتقديم استشارات في الأحوال الشخصية.

وأشارت نتائج تحليل القضايا الواردة إلى الجمعية إلى أن أكثر من يلجأ للجهات المختصة لطلب الاستشارات هن السيدات، حيث بلغت نسبة الإناث من المستفيدين من مركز المودة 62%، كما أشارت البيانات أن 87% من إجمالي المستفيدين من خدمات الإرشاد هم من السعوديين و58% منهم يحملون شهادة البكالوريوس، وتصدرت منطقة مكة المكرمة الاستشارات الواردة بنسبة 86%، يليها منطقة الرياض بنسبة 6%، وسجلت منطقة المدينة المنورة 1%، وشكلت الاستشارات الواردة من المنطقة الشرقة 1%.

مشكلات زوجية

وأردف آل رضي، أنه عند تحليل القضايا الواردة منذ بداية العام وجد أن 30% من إجمالي القضايا الواردة هي مشكلات زوجية، تليها المشكلات الأسرية بنسبة 16%، وبلغت نسبة المشكلات السلوكية والنفسية 9%، يليها المشكلات الاجتماعية بنسبة 6%، وأخيرًا سجلت المشكلات التربوية 3%. وأبرز المشاكل الزوجية التي سجلت أعلى معدلات هي الطلاق بنسبة 17%، والخيانة الزوجية بنسبة 8%، وبلغت نسبة الانفصال العاطفي 7.5% من إجمالي المشكلات الواردة، كما تبين من خلال التحليل أن معظم القضايا والمشاكل الزوجية تحصل خلال الـ 10 سنوات الأولى من الزواج.

ونوه آل رضي، إلى أن الجمعية تسخر كل إمكاناتها وخبراتها في إيجاد الحلول لمواجهة هذه القضايا الأسرية لتساهم في استقرار الأسرة في المملكة عبر استحداث وابتكار المبادرات الداعمة، حيث تقدم الجمعية بالإضافة إلى مركز المودة للإرشاد وفض النزاعات، الدورات والأمسيات التوعوية عبر منصة أكاديمية العائلة لتعزيز جودة مهارات الحياة الأسرية، كما تقدم الجمعية الحملات والمنتجات الإعلامية التوعوية بالشراكة مع الجهات الأسرية على الصعيد المحلي والعالمي لنشر الوعي حول القضايا التي تخص الأسرة وكيفية مواجهتها لتحسين جودة حياة الأسر ورفع وعي أفرادها بمسؤولياتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم