النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

تسعى إدارة نادي النصر، لضم نجم خط وسط أتلتيكو مدريد، الإسباني ساؤول نيجويز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

النصر يفاوض ساؤول نيجويز

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع ساؤول نيجويز، حتى يُزامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوفه منذ شهر يناير الماضي.

وأضافت أن النصر تقدم بعرض للاعب ساؤول نيجويز، ويحتاج الآن للدخول في مفاوضات مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد، التي لن تُمانع في رحيله هذا الصيف، لتوفير راتبه الذي يُعد من الأكبر بين اللاعبين بـ7 ملايين.

ويرتبط ساؤول نيجويز بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد حتى عام 2026، لذلك يجب على الإدارة النصراوية في التفاوض مع أتلتيكو مدريد، والوصول إلى اتفاق سواء لضمه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه

وارتبط اسم النصر خلال الساعات الماضية بالتفاوض مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، كما تُشير التقارير إلى اقترابه من حسم صفقة نجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.

وتؤكد التقارير أن النصر توصل إلى اتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، ويتفاوض مع البلوز حاليًا لإتمام الصفقة.