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معدلات البطالة بين السعوديين تسجل انخفاضًا تاريخيًا

النقد الدولي: ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لـ36%

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
النقد الدولي: ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لـ36%
المواطن - فريق التحرير

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أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للسعودية بالاقتصاد السعودي قائلين إنه يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش ‏القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدوا أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام، نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية والذي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة.

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أسرع اقتصادات مجموعة العشرين

وأشاروا إلى أن السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% في عام 2022م، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.

النقد الدولي: معدلات البطالة بين السعوديين تسجل انخفاضًا تاريخيًا

وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي إلا أن التضخم في السعودية لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته خلال العام الحالي 2023، كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.

وفيما يتعلق بالحساب الجاري للسعودية، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022 لأعلى فائض له خلال 10 سنوات، متوقعًا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة، كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى السعودية يمكنها من مواجهة التحديات، مبينًا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.

قوة النظام المصرفي

إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحًا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط السعودية الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

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