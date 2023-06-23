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الهلال يتفاوض مع باولو فونسيكا

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الهلال يتفاوض مع باولو فونسيكا
المواطن - فريق التحرير

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دخلت إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع مدرب ليل الفرنسي، البرتغالي باولو فونسيكا، حيث تأمل في حسم ملف المدير الفني الجديد سريعًا، قبل بدء الفريق الأول لكرة القدم في استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

عرض هلالي أمام باولو فونسيكا

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، إلى أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع باولو فونسيكا، وأبدت الإدارة استعداداها التام لإنهاء المفاوضات والحصول على توقيعه، حيث إنها معجبة بأسلوب لعبه وترى أنه قادر على حصد البطولات.

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باولو فونسيكا
فونسيكا

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا للبرتغالي باولو فونسيكا صاحب الـ50 عامًا، ويُريد حاليًا التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ليل، خاصة أنه يتبقى عام آخر في عقده مع الفريق الفرنسي.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال في مفاوضات مع باولو فونسيكا، وقدم له راتبًا سنويًا يتجاوز الـ20 مليون دولار.

 

باولو فونسيكا
فونسيكا

وجاءت أنباء التفاوض مع فونسيكا، بعدما أكدت تقارير أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا رسميًا لمدرب فولهام الإنجليزي، البرتغالي ماركو سيلفا، حيث يتواجد شرط جزائي في عقده يبلغ 6 ملايين جنيه إستراليني.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر abola

تدعيم صفوف الهلال

كما تطمح الإدارة في صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي.

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