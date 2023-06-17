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لضمه في الميركاتو الصيفي

الهلال يتوصل لاتفاق مع كوليبالي

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الهلال يتوصل لاتفاق مع كوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي الهلال قريبًا للغاية من التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يتفق مع كوليبالي

وأكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، أن الإدارة الهلالية توصلت إلى اتفاق مع كوليبالي بشأن كافة الشروط الشخصية، مشيرًا إلى أن النادي يواصل مفاوضاته مع تشيلسي لحسم الصفقة.

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كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي – المصدر footballtoday

وكانت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، قد أعلنت بالأمس أن الهلال يحاول ضم كوليبالي، خاصة أنه يواجه صعوبات مع تشيلسي منذ مغادرته صفوف نابولي الإيطالي، كما أعلن رحيله، ما يسهل من مفاوضاته مع الأزرق.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن المدافع السنغالي يملك العديد من العروض، ومن أبرزها؛ عرض نادي إنتر ميلان الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع كوليبالي على سبيل الإعارة بداية من الموسم الرياضي الجديد.

كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الرياضي المنصرم، حيث خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وحصد المركز الثالث بدوري روشن السعودي، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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