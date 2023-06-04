الهلال يعلن عن صفقة ميسي الأسبوع المقبل

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبًا للغاية من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

الرحيل عن باريس

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون بالأمس، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ميسي في طريقه للهلال

وأكدت صحيفة SPORT، اليوم الأحد، أن ميسي سوف يلعب في دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل؛ سوف يعلن النجم الأرجنتيني عن ناديه الجديد، واصفًا انتقاله للأزرق بـ”السر المكشوف”.

ولفتت إلى أن النجم الأرجنتيني اتخاذ قراره قبل شهر عندما سافر إلى السعودية بصفته سفيرًا للسياحة، مؤكدة أنه حصل على عرض ضخم يصل إلى 600 مليون دولار من أجل اللعب في صفوف الهلال لمدة عامين.

وأشارت إلى أن رغبة ميسي الأولى كانت إنهاء مسيرته في برشلونة، إلا أن الظروف المالية للنادي لم تسمح له بذلك، وشددت على أنه لم يُفكر في عرض إنتر ميامي الأمريكي، خاصة أن أقل كثيرًا من العرض الهلالي.

ولفتت صحيفة SPORT في ختام تقريرها، إلى أن النجم الأرجنتيني يستعد لإعلان انتقاله إلى السعودية، واللعب بجانب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، حيث اقتربا من اللعب هناك أيضًا.