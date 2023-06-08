الهلال يفكر في ضم لوكاكو

كشفت تقارير أن نادي الهلال يفكر في ضم اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي كان معارًا لفريق إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن الهلال يفكر في ضم النجم البلجيكي صاحب الـ 30 عامًا، وذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بعد غدٍ السبت بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر.

سبب التفكير في لوكاكو

وجاءت تلك التقارير على خلفية الاجتماع الذي دار يوم الثلاثاء الماضي في الرياض، بين الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال والأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بحضور فهد بن نافل رئيس الهلال المنتهية ولايته.

وذكر موقع Football London البريطاني أن الاجتماع جاء من أجل حسم الصفقات الصيفية حيث قيل إن كلًّا من البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي نغولو كانتي لاعبي البلوز قريبان من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.