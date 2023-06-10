الوداد يتفوق على الأهلي قبل النهائي الإفريقي

تترقب الجماهير مباراة الوداد ضد الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلعب الوداد ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل في مباراة الغد، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر من خيار لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن خسارته بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 2\1 تمنحه البطولة.

تفوق الوداد ضد الأهلي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد مباراة الغد، بمعنويات مرتفعة، حيث يملك سجلًا مميزًا ضد الأهلي قبل نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، حيث توج باللقب أمام في عامي 2017 و2022.

ويأمل الوداد في التتويج باللقب الثالث أمام الفريق المصري، خاصة أنه لم يخسر أي مباراة نهائية ضده من قبل، وفاز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي أُقيم في المغرب بهدفين دون رد، ما يجعل لقاء الغد ثأريًا.