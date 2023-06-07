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يصاحبه معرض حرفي وجناح للشعر العربي

انطلاق الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بـ11 قسمًا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
انطلاق الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بـ11 قسمًا
المواطن - واس

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برعاية صاحبِ السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلقت اليوم فعاليات “الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)” الذي تنظمه هيئة التراث خلال المدة من 6 إلى 12 يونيو، وذلك بحفل أقيم في واجهة الرياض بحضور معالي نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأستاذ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث جاسر الحربش، وجمع من الخبراء والحرفيين المحليين والعرب والعالميين.

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تعزيز الهوية

وألقى معالي نائب وزير الثقافة كلمة في الحفل، أشار فيها إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية، من المناسبات المهمة التي تدعمها وزارة الثقافة وهيئة التراث، لما له من دور مهم في تسليط الضوء على العمل الإبداعي للحرفيين والحرفيات، والتعريف بالتراث الغني للمملكة، وتوفير منصة لعرض المهارات والإبداعات الحرفية. مؤكداً معاليه أهمية الحرف اليدوية بوصفها مشروعاً اقتصادياً ثقافياً مهماً، وعاملاً لإيجاد فرص العمل والاستثمار، بالإضافة إلى دورها في حفظ الموروث الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.

وتضمَّن حفل الافتتاح عملاً موسيقياً خاصاً بالمناسبة، وفيلماً وثائقياً عن عراقة الحرف القديمة، وقصة الحِرف اليدوية المتوارثة منذ مئات السنين، التي تعبِّر عن ثقافة المملكة وتنوع تراثها، وجمال تلك الحرف.

11 قسمًا

ويقام الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) على مساحة 18 ألف متر مربع في واجهة الرياض، في تصميم مستوحى من الإرث والطراز المعماري التراثي، يقدم فيه الحرفيون أعمالهم ويبيعونها في 11 قسماً، هي المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحرف التجليد والتذهيب، وحرف الحلي والمجوهرات، والمشغولات المطرزة، والحرف اليدوية الداعمة.

معرض فني

ويصاحب “الأسبوع” معرض حرفي، إلى جانب جناح لعام الشِعر العربي 2023، كما تقيم هيئة التراث قرية لفنون الحِرف، تحتضن مجسمات جمالية حرفية ممزوجة بأعمال فنية. كما تخصص منطقة للطفل، وورش عمل بأدوات تطبيقية متكاملة، وأنشطة تفاعلية للأطفال، تجذب الأطفال واليافعين لاستكشاف التراث والحرف اليدوية.


يشار إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية يفتح أبوابه للزوار طيلة سبعة أيام من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو، فتفتح من الساعة 2 إلى الساعة 10 مساءً.

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