انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين

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قطع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بثًّا مباشرًا لمؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على قناة “فينيكس” التلفزيونية الألمانية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر انقطاع بث المؤتمر الصحفي، حيث بدأت القناة التلفزيونية في إظهار بوتين الذي تحدث في ساحة الكاتدرائية بالكرملين.
ووفقًا لروسيا اليوم، ما زال العمل جاريًا من أجل تحديد أسباب العطل الفني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في خطابه للجيش، الثلاثاء: إنه لم يكن على موسكو إخراج الوحدات القتالية من مواقعها أثناء محاولة التمرد.
وأشاد بوتين بالطيارين القتلى ووصفهم بأنهم أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو.
ووجه بوتين خطابه للجيش قائلًا: “لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام”.
وأردف بوتين بأن جنود الجيش الروسي وقفوا في طريق الاضطرابات التي كانت ستؤدي إلى فوضى.
وأفاد بوتين أن الجيش والشعب الروسي لم يقفا في صف المتمردين، نافيًا عودة القوات الروسية من أوكرانيا لوقف التمرد.