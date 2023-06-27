بايرن ميونخ يصارع أندية دوري روشن على ضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الإيفواري فرانك كيسي أصبح قريبًا من مغادرة نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن كيسي يفضل البقاء مع برشلونة لكن في حال أصر ناديه على رحيله فسوف يرحل عن الفريق وربما ينتقل لنادي بايرن ميونخ الألماني أو لدوري روشن السعودي.

ولن يغلق كيسي الباب أمام عروض أندية دوري روشن، حيث سيفكر فيها بشكل جيد.

ويعاني كيسي من عدم اللعب بصورة أساسية مع البارشا وذلك خلال الفترة الأخيرة، حيث يرتبط اللاعب الإيفواري بعقد مع البارشا حتى عام 2026.