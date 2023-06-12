بدء التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، الذي يهدف لتأهيل وإعداد الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات الفضاء في الجامعات العالمية المتميزة في المجال، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– الطلبة الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.
– جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.
– شهر أغسطس 2023م.
مدة الدراسة بالبرنامج :
– 9 أشهر.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م.
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