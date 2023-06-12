بدء التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، الذي يهدف لتأهيل وإعداد الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات الفضاء في الجامعات العالمية المتميزة في المجال، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.