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يهدف لتأهيل وإعداد الطلبة والطالبات

بدء التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
بدء التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، الذي يهدف لتأهيل وإعداد الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات الفضاء في الجامعات العالمية المتميزة في المجال، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– الطلبة الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.

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مكان الدراسة:

– جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد بدء الدراسة:

– شهر أغسطس 2023م.

مدة الدراسة بالبرنامج :

–  9 أشهر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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