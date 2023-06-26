بدء تنفيذ خطط التروية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة

بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

تنبيه من التعرض للشمس

على صعيد آخر، نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح للحجاج

ودعت الوزارة الحجيج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المضلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.