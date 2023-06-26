بدء تنفيذ خطط التروية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة

بعد تقرير “المواطن”: الأردن توضح أسباب نفوق الأغنام في حفر الباطن زيدان قد يدرب ريال مدريد بداية من صيف 2024 مدرسة تغرم أسرة بريطانية بسبب تيك توك صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية
بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.
على صعيد آخر، نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة الحجيج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المضلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.