Icon

بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا Icon فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال Icon النائب العام يدشن نيابة الحرم المدني Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد Icon السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي Icon المرئي والمسموع تفسح 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لأداء مناسك الحج

بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى، الذي تم تجهيزه لاستقبال أكثر من مليون حاج لأداء مناسك الحج لهذا العام.

استعدادات استقبال الحجاج

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام عن آخر استعدادات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل أيام من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية.

قد يهمّك أيضاً
استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68

استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68

ذعر على شواطئ بيروت بسبب سمكة قرش

ذعر على شواطئ بيروت بسبب سمكة قرش

مشعر منى

وأفادت مراسلة برنامج “MBC” في أسبوع، إلهام العريني لدى مشعر منى، بأن المشعر في أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون حاج؛ حيث يقع مشعر “منى” بين مكة ومشعر “مزدلفة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن

أخبار أمنية
وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط للخريجين الجامعيين
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط...

أخبار رئيسية
مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع
آخر الاخبار

مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا...

آخر الاخبار
محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه
تكنولوجيا

محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه

تكنولوجيا
الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله
غرائب

الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ...

غرائب
أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث التقنيات
السعودية اليوم

أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث...

السعودية اليوم
الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر...

السعودية اليوم
ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة
السعودية اليوم

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني...

السعودية اليوم