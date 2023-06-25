وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى، الذي تم تجهيزه لاستقبال أكثر من مليون حاج لأداء مناسك الحج لهذا العام.

استعدادات استقبال الحجاج

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام عن آخر استعدادات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل أيام من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية.

مشعر منى

وأفادت مراسلة برنامج “MBC” في أسبوع، إلهام العريني لدى مشعر منى، بأن المشعر في أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون حاج؛ حيث يقع مشعر “منى” بين مكة ومشعر “مزدلفة”.