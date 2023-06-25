بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال النائب العام يدشن نيابة الحرم المدني الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي المرئي والمسموع تفسح 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى، الذي تم تجهيزه لاستقبال أكثر من مليون حاج لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام عن آخر استعدادات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل أيام من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية.
وأفادت مراسلة برنامج “MBC” في أسبوع، إلهام العريني لدى مشعر منى، بأن المشعر في أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون حاج؛ حيث يقع مشعر “منى” بين مكة ومشعر “مزدلفة”.
فيديو | بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر #منى
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/C7qADv79OM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023