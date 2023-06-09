برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني بدأ في تكثيف المفاوضات مع الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية: إن برشلونة كثف مفاوضاته مع اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية، بعد اهتمام الهلال بالتعاقد معه.

جماهير الهلال تطلب ضم جوندوجان

وفي وقت سابق، ودشن جمهور الهلال وسمًا بعنوان “جوندوجان مطلب هلالي” رغبة منهم في ضم صفقة عالمية للفريق تعويضًا لصفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لم تكتمل حيث فضّل اللاعب الأرجنتيني الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب النجم الألماني صاحب الـ32 عامًا مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2016، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ السبت حيث تقام المباراة في مدينة إسطنبول التركية.