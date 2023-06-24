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النجم الأرجنتيني وُلد في 24 يونيو 1987

برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ 36

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ 36
المواطن - فريق التحرير

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حرص نادي برشلونة الإسباني على توجيه التهنئة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 36.

ونشر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر “تويتر” مجموعة من أهم الأهداف للنجم الأرجنتيني، حينما كان لاعبًا في صفوف البارشا خلال الفترة من 2005 حتى عام 2021.

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وعلق حساب برشلونة على أهداف النجم الأرجنتيني قائلًا: ” عيد ميلاد سعيد لك ليو”.

إنجازات ميسي مع برشلونة 

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة 34 بطولة وهم ” دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، الدوري الإسباني 10 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، السوبر الإسباني 7 مرات.

وكان ميسي وُلد في الـ24 من يونيو من عام 1987 في مدينة روساريو الأرجنتينية وبدأ مسيرته الكروية في نادي نيويل أولد بويز الأرجنتيني ثم انضم لـ برشلونة في عام 2000 كناشئ صغير حتى الرحيل عنه في عام 2021.

سواريز وميسي
سواريز وميسي

ويلعب النجم الأرجنتيني مع فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليًا حيث فضّل الانضمام له بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي ورفض عرض نادي الهلال.

وفضّل النجم الأرجنتيني الانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي للعب في دوري أقل من حيث الضغوطات الجماهيرية وذلك بعد أن فاز بكل البطولات الممكنة مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، كان آخرها الفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

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