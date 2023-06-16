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بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي

برشلونة يُعدل عرضه لضم جوندوجان

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
برشلونة يُعدل عرضه لضم جوندوجان
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي برشلونة محاولاتها لضم النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

عرض برشلونة لجوندوجان

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.

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وذكر موقع “ذا أثليتيك”: “برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم جوندوجان، حيث عرض على اللاعب الألماني التوقيع على عقد لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي 30 مليون إسترليني”.

جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @FabrizioRomano

وتابع: “مانشستر سيتي ليس حريصًا على منح اللاعب الألماني، عقدًا طويل الأمد، بعد تقدمه في العمر، رغم أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يريد الاحتفاظ به”.

وجاء في ختام تقرير “ذا أثليتيك”: “يبقى برشلونة حتى الآن، عاجزًا عن ضمان قدرته على تسجيل النجم الألماني، حال الاتفاق مع اللاعب”.

جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @IlkayGuendogan

الاتحاد مهتم بالصفقة

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتحاد، يرغب هو الآخر بالتعاقد مع النجم الألماني، وأرسل له عرضًا خلال الأيام الماضية، ولكنه يضع نادي برشلونة أولوية، خاصة أن عائلته تُفضل الإقامة في إسبانيا، الأمر الذي قد يؤثر على قراره.

نجم السيتي جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @FabrizioRomano

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