برشلونة يُعدل عرضه لضم جوندوجان

تواصل إدارة نادي برشلونة محاولاتها لضم النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

عرض برشلونة لجوندوجان

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.

وذكر موقع “ذا أثليتيك”: “برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم جوندوجان، حيث عرض على اللاعب الألماني التوقيع على عقد لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي 30 مليون إسترليني”.

وتابع: “مانشستر سيتي ليس حريصًا على منح اللاعب الألماني، عقدًا طويل الأمد، بعد تقدمه في العمر، رغم أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يريد الاحتفاظ به”.

وجاء في ختام تقرير “ذا أثليتيك”: “يبقى برشلونة حتى الآن، عاجزًا عن ضمان قدرته على تسجيل النجم الألماني، حال الاتفاق مع اللاعب”.

الاتحاد مهتم بالصفقة

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتحاد، يرغب هو الآخر بالتعاقد مع النجم الألماني، وأرسل له عرضًا خلال الأيام الماضية، ولكنه يضع نادي برشلونة أولوية، خاصة أن عائلته تُفضل الإقامة في إسبانيا، الأمر الذي قد يؤثر على قراره.