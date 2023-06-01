برنامج أبلغ من الكلام ثمرة كفاح الشاب المحمّدي

“أبلغ من الكلام”، قصة كفاح على أرض الوطن، وجملة تحمل في طياتها طموح وكفاح شاب سعودي أصمّ، لا يسمع ولا يتكلّم، وأصرّ إلا أن يكون مذيعاً، حيث حقق الله له ما أراد، وانطلق ليلة البارحة برنامجه الموجه لفئة الصم على قناة الإخبارية.

هذا الشاب يدعى عبدالله المحمّدي، يروي قصته الإعلامي “صلاح الغيدان”، حيث قال إن موحه لا يعرف الانكسار.. صحيح أنّه [لا يسمع ولا يتكلّم] ولكنّ صوته الداخلي أسمع من بهِ صممُ.

قصة كفاح الشاب المحمّدي

وأضاف “حلمه أن يكون همزة الوصل بين المجتمع وفئة الصمّ في وطننا العظيم السعودية والذين تزيد أعدادهم عن 300 ألف، ليضعهم في قلب الحدث ويرفع من ولائهم وانتمائهم لوطنهم ولقيادتهم”.

وتابع الغيدان “انطلق الشاب المحمّدي ولكنّ انطلاقته كانت متمسكة بالتوكّل على الله فقط.. وبدأ في تنفيذ تجارب واجتهادات إعلامية على يوتيوب.. واستجاب له نجوم المجتمع.. وأسمى قناته في يوتيوب قناة الصم الثقافية ، من يراها يظنّ أنّها تتبع لشركة إنتاج، وهي في حقيقة الأمر بإدارته الفردية.. ومساعدين له من نفس فئة الصمّ”.

سخر الله له أقوى الداعمين

وواصل الغيدان يروي قصة وكفاح الشاب المحمّدي بقوله “وبسبب توكله الشديد على الله.. ثم إيمانه بقدراته الخارقة .. فقد سخّر الله له أقوى الداعمين كالتالي:

1- استقطبته شركة العثيم للاستثمار وحولته من عمل فردي إلى عمل مؤسساتي وأصبح ضمن مبادرات العثيم.

2- وقامت شركة تأثير للإنتاج الإعلامي بالإنتاج له من داخل استديوهاتها.

3- واقتنعت به قناة الإخبارية فاستحقّ الظهور التلفزيوني

4- وحظي بدعم معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي، الذي دشّن أولى حلقاته وسيبث برنامج أبلغ من الكلام كل خميس الساعة 11:30 م فكونوا في الموعد..”.