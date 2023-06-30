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آثار جهود السعودية ظاهرة ولا تخفى على أحد

برنامج ضيوف خادم الحرمين رسالة عظيمة لتوحيد الإسلام والمسلمين

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
برنامج ضيوف خادم الحرمين رسالة عظيمة لتوحيد الإسلام والمسلمين
المواطن - فريق التحرير

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قال الدكتور عمر أغالي حلي الأكاديمي القادم من دولة النيجر: إن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يوجه رسالة عظيمة لتوحيد الإسلام والمسلمين، مضيفًا: لم أتوقع استضافتي، لقد كانت مفاجأة لي.

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برنامج ضيوف خادم الحرمين

وعبر الأكاديمي القادم من دولة النيجر عن مشاعره عندما تلقى خبر استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقدمًا شكره وامتنانه ودعاءه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يقومان به من جهود جليلة وعظيمة للإسلام والمسلمين.

وأعرب حلي عن سعادته وفرحته باستضافته لأداء فريضة الحج، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على تنفيذ البرنامج.

وأشار الأكاديمي القادم من دولة النيجر إلى أن آثار جهود المملكة ظاهرة ولا تخفى على أحد، خاصة في النيجر من خلال مساعدتها للإسلام والمسلمين والدعاة وأساتذة الجامعات وتقديم المنح الدراسية ودعم الجمعيات والمنظمات الإسلامية.

ولفت حلي إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يوجه رسالة عظيمة تهدف إلى توحيد الإسلام والمسلمين في مكان واحد من خلال تنوع الدول التي تمت استضافتها.

الدكتور عمر أغالي حلي الأكاديمي

واختتم قائلًا: إن التنظيم منذ بداية إبلاغهم بخبر الاستضافة حتى وصولهم إلى مكة، تميز بالدقة والإتقان والجودة والعناية التي جعلته ينسى متاعب طول المسافة.

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