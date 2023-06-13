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تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به

بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد
المواطن - فريق التحرير

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت شخصًا يبلغ 31 عامًا، إثر العثور على 3 قتلى في مدينة نوتنغهام، إلى جانب 3 مصابين آخرين، فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث.

الحادث الكبير

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما وقع في نوتينغهام وُصف بـ الحادث الكبير الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.

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وذكر المصدر أن الشرطة تلقت اتصالًا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتي قتيلين.

بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد

وعقب ذلك، وقف عناصر الشرطة على حادث أخرى في شارع مليتون، حيث حاول سائق سيارة فان أن يصدم 3 أشخاص، فأصابهم بجروح ونقلوا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وجرى العثور على جثة قتيل آخر ثالث في شارع مغدالا، ثم تمكنت الشرطة من توقيف شاب يشتبه في أن يكون الضالع في الجريمة.

شهود العيان

وقال شهود إنهم تابعوا لحظة اعتقال المشتبه فيه، وسمعوا صوت الرصاص، على نحو الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

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