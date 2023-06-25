بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك

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سعياً للمحافظة على سلامة الجميع واصلت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة المذنب أعمالها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ.
ويتم ذلك عبر إداراتها ووحداتها من خلال خطة عمل معتمدة خلال أيام العيد بتكثيف الجولات الدورية على المنشآت والمحال المتخصصة في بيع وتجهيز المواد الغذائية الجاهزة والمحضرة بالإضافة إلى تفعيل العمل الرقابي على قطاع الملاحم وذلك بفحص الأدوات وآلات تقطيع اللحوم كما بدأت فرق الرقابة حملاتها التفتيشية على قطاعات المشاغل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية ومدى التزامها بضوابط اشتراطات الصحة العامة.
كما دعت البلدية لعموم المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالطرق الصحيحة للتخلص من بقايا الأضاحي والتي تهدف في المحافظة على البيئة وسلامة المستهلك .