بلينكن: أرى تصدعات في وضع روسيا الاستثنائي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: إن الفوضى التي سببها تمرد مجموعة فاغنر في روسيا قد تستغرق أسابيع أو شهور حتى تنتهي.

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الوضع المتطور في روسيا بأنه “استثنائي” خلال مقابلة تلفزيونية، وأضاف: “إنه من السابق لأوانه معرفة إلى أين سيذهب هذا”، في إشارة إلى تمرد قوات فاغنر الفاشل.

وقال بلينكن مستشهدًا برئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي شكك في فرضية حرب روسيا في أوكرانيا: “لكن يمكننا أن نقول هذا: أولاً وقبل كل شيء، ما رأيناه غير عادي. وأعتقد أنك رأيت تصدعات لم تكن موجودة من قبل”.

The chaos caused by the Wagner Group rebellion in Russia could take weeks or months to play out, US Secretary of State Antony Blinken has said.

