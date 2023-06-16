بندر الدعجاني: لن أتقدم بأي طعن ضد قائمة خالد العيسى

أعلن بندر الدعجاني، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن أنه لن يتقدم بأي طعون على القائمة المرشحة لـ رئاسة وعضوية الأهلي والتي يترأسها خالد العيسى.

وقال الدعجاني اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “تأكيدًا لما ذكره الدكتور زياد اليوسف بأننا لن نقدم أي طعون على قائمة الدكتور خالد العيسى، وذلك لمصلحة الأهلي أولًا ولضيق الوقت لتجهيز الفريق للموسم الجديد، نسأل الله التوفيق لقائمة العيسة، ومجلس إدارته لتحقيق طموح جماهير الأهلي”.

وفي السياق ذاته، وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى خالد العيسى المرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

المطالب الموجهة إلى خالد العيسى

وقال حساب يُدعى “كبريت الملكي” عبر “تويتر”: “سنوات وأنت تريد منصب رئيس النادي، وعليك بعد أن تحقق هذا الشرف الكبير فعليك أن تحسب حساب إسعاد هذا الجمهور العظيم، الذي يقف خلف ناديه بكل تفاني وحب وإخلاص”.

وطالبت الجماهير، العيسى بالسير على خطى الرئيس السابق وليد معاذ، وعدم السير على خطى ماجد النفيعي.

وجاءت القائمة المقبولة مكونة من: “العيسى مرشح للرئاسة، خالد يوسف النهدي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان عقيل مرشح للعضوية، عبدالإله الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.