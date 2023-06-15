Icon

وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال Icon ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك Icon توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر Icon السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني Icon زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال Icon وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي Icon السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا Icon الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة Icon جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعاون غير مسبوق في مشاريع الطاقة والاستثمار

بنك الصين سيفتتح أولى فروعه في السعودية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
بنك الصين سيفتتح أولى فروعه في السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تكثف السعودية والصين مشاريع التعاون في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة بعد مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، ومن بين أهم هذه المشروعات افتتاح فرع جديد لبنك الصين في الرياض خلال العام الجاري.

فرع جديد لبنك الصين

ونقلت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية عن الخبراء الاقتصاديين قولهم إن هناك آفاقًا مشرقة للتعاون بين الصين والسعودية، وتكثف الصين والسعودية مشاريع التعاون في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة بعد مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، بما في ذلك إنشاء فروع خارجية للبنوك الصينية وزيادة تجارة المواد الغذائية عبر الحدود.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

ديوان المظالم يعلن عن 73 وظيفة شاغرة عبر جدارات

ديوان المظالم يعلن عن 73 وظيفة شاغرة عبر جدارات

ومن المقرر أن يفتتح بنك الصين أول فروعه في الرياض، حيث أعلن مسؤول لصحيفة “جلوبال تايمز” أن بنك الصين سيبدأ عمله في الرياض هذا العام.

أهمية بنك الصين

ونقل تقرير عن جون تيان أحد المسؤولين عن افتتاح فرع بنك الصين بالرياض قوله إنه من المتوقع أن يبدأ فرع البنك العمل بنهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر. وذكر التقرير أن البنك يهدف إلى إدخال العملة الصينية إلى أسواق عالمية جديدة، حتى يمكن استخدامها في المعاملات المالية التجارية بين الصين والمملكة العربية السعودية وكذلك المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف المسؤول: “يمكن تغطية إجراء المعاملات الصينية في المملكة العربية السعودية مؤقتاً من خلال فروع لبنك الصين في البلدان المجاورة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وسنبلغ المستثمرين بعد اكتمال إنشاءات فرع البنك الجديد بالرياض”.

مؤتمر الأعمال العربي الصيني

حضر مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر أكثر من 3500 مسؤول وممثل أعمال صيني وعربي. تم توقيع 30 اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار ، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية ، وفقًا لتقارير إعلامية.

ووقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة هيومان هورايزونز الصينية لصناعة السيارات الكهربائية صفقة بقيمة 5.6 مليارات دولار لتشكيل مشروع مشترك لتطوير وتصنيع وبيع السيارات. وتقوم الشركة بتصنيع السيارات في الصين تحت اسم HiPhi.

وجاء هذا الحدث، الذي حضره أكثر من 3000 شخص، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن التي اختتمها يوم الخميس الماضي، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: إنه بينما تقدر السعودية علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، لكن ليس لدينا خطط لإبعاد أنفسنا عن الصين، أكبر شريك تجاري لنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم