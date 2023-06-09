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بعد إبلاغه بأنه سيعاقب بتهمة تضليل البرلمان

بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني
المواطن - فريق التحرير

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استقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، من البرلمان كمشرع بعد إبلاغه بأنه سيعاقب بتهمة تضليل البرلمان.

نتائج التحقيق

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، استقال جونسون بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرعون بشأن تصريحات مضللة أدلى بها أمام البرلمان حول تجمعات في مقر الحكومة، في انتهاك لقواعد الإغلاق إبان الجائحة.

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واتهم في بيان معارضيه بمحاولة طرده من المجلس.

واستقال جونسون من رئاسة الوزراء عام 2022 وسط عدد من الفضائح، لكنه ظل نائبًا في البرلمان.

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