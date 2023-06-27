بياض الحجاج يكسو عرفات

وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات بعد أن تم تصعيدهم بنجاح من قبل الجهات المعنية في السعودية.

وأظهرت الفيديوهات، بياض الحجاج الذي كسا مشعر عرفات، مع اختلاف جنسياتهم، لتتوحد القلوب واللغة مرددين التلبيات والدعوات لله.

كما تم رصد عدد من الصور للحجاج وهم يهتمون بذويهم من كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة الذين اصطحبوهم في رحلتهم الإيمانية إلى حج بيت الله الحرام والتصعيد إلى عرفات.

اكتمال التفويج

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم في الساعة 10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل وهي الترددي، والتقليدي؛ بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج

وأفادت أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية، وذلك حسب الخطط المحددة لهم، وبعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.