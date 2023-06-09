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بيان سعودي أمريكي: اتفاق على وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
بيان سعودي أمريكي: اتفاق على وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة
المواطن - واس

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أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم.

اتفاق لوقف إطلاق النار

وسيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

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المساعدات الإنسانية

واتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

محادثات جدة

وفي حالة عدم إلتزام الطرفين بهذة الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

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