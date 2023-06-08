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عبر صفقة بنزيما ودمج أكبر كيانين في لعبة الغولف

بي بي سي: صندوق الاستثمارات السعودي يغير موازين الرياضة عالميًا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
بي بي سي: صندوق الاستثمارات السعودي يغير موازين الرياضة عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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سلطت وسائل الإعلام العالمية على اهتمام السعودية بالرياضة الواضح خلال السنوات الأخيرة، وتجلى ذلك في عقد صفقات ضخمة في رياضات مختلفة بينها كرة القدم ورياضة الغولف.

موازين الرياضة عالميًا

وقالت “بي بي سي ” البريطانية، إن السعودية تسخر موارد البلاد وطموحاتها على تغيير عالم الرياضة بطرق لا يمكن لأحد أن يتخيلها، وأن فورة الإنفاق الرياضي في المملكة العربية السعودية هي جزء من اتجاه أوسع لتنويع مصادر الدخل السعودية بعيدًا عن النفط وفقًا لرؤية 2030.

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وكان آخر هذه الإجراءات السعودية الصفقة المفاجئة التي أبرمت بين أكبر كيانين في لعبة الغولف مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي يمول دوري “ليف غولف”. وقبل أيام وقعت رابطة لاعبي الغولف المحترفين والجولة الأوروبية المعروفة باسم DP World Tour “دي بي وورلد تور”، اتفاقًا مع الصندوق السعودي الذي يمول دوري “ليف غولف”.

الاندماج الجديد

وأشاد جاي موناهان، رئيس رابطة لاعبي الغولف المحترفين، بالنمو والوحدة التي سيخلقها الاندماج الجديد مع صندوق الاستثمارات السعودي،

وجاء الاتفاق بين دوري “ليف” ورابطة لاعبي الغولف المحترفين. وفي السابق، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى رعاية صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر في الدوري المحلي للبلاد.

صفقة بنزيما

في غضون ساعات من الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين وصندوق الاستثمارات السعودي، جاء التأكيد على أن لاعبًا أسطوريًا آخر – حامل الكرة الذهبية- كريم بنزيمة سينضم إلى كريستيانو رونالدو في دوري المحترفين السعودي.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أربعة من الأندية الكبرى في البلاد، مع توقع جولة جديدة من الإنفاق الآن، بحسب “بي بي سي”.

كأس العالم للأندية

وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أن صندوق الاستثمارات السعودي يستكشف عرضًا بقيمة 20 مليار دولار لشراء سباق فورمولا 1 بالكامل. وكانت هناك شائعات عن تحركات مماثلة في رياضة التنس.

وتستضيف السعودية كأس العالم للأندية، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها حدثًا كبيرًا تابعًا للفيفا. كما وردت أنباء عن صفقة كبيرة لرعاية دوري السوبر الإفريقي الجديد. وسوف تستضيف خلال السنوات القليلة المقبلة كأس آسيا لكرة القدم، ودورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029.

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