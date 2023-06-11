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مؤكدًا أنه غير عقلية اللاعبين

تاليسكا: استفدت من احترافية كريستيانو رونالدو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
تاليسكا: استفدت من احترافية كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه غير عقلية العديد من اللاعبين.

تاليسكا يُشيد برونالدو

وعلق تاليسكا على انضمام كريستيانو، قائلًا: “رونالدو أول لاعب يصل للنادي وآخر من يغادر أنا استفدت كثيراً من احترافيته العالية”.

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وتابع: “كريستيانو رونالدو غير عقلية العديد من اللاعبين في نادي النصر، لقد لاحظت هذا الشيء.. أنت تتحدث عن أفضل لاعب في العالم كيف لن يغير؟!.. بالتأكيد أضاف الكثير للاعبين”.

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو والنجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وأضاف تاليسكا خلال تصريحاته لإذاعة “Fora-de-jogo” ، في حوار ترجمه حساب “VIVA SPORT” المهتم بالكرة البرازيلية: “اللعب مع رونالدو سهل ويكون سهلاً جداً عندما تفهمه”.

وواصل تاليسكا، قائلًا: “رونالدو حضر عيد ميلادي بدون أن أوجه له دعوة.. في الحقيقة قد تكون تلك مفاجأة تم عملها لي من ريكاردو أحد الذين يعملون مع كريستيانو عندما أحضروه لحفلة ميلادي”.

تاليسكا ورونالدو
النحم البرازيلي ورونالدو – المصدر andersontalisca

ثنائي مميز مع النصر

وتألق الثنائي بشكل لافت مع النصر، وشارك رونالدو في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، وسجل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

كما خطف تاليسكا الأنظار مع النصر في الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، وبات أول برازيلي يحرز هذا العدد أو أكثر في موسمين متتالين مع فريق واحد بدوري المحترفين.

رونالدو وتاليسكا في يوم التأسيس
رونالدو والنجم البرازيلي

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