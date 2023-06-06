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أصبحت تريندًا عالميًّا بعد تداول مقاطع لها

تايلور سويفت تبتلع حشرة أثناء الغناء على المسرح

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
تايلور سويفت تبتلع حشرة أثناء الغناء على المسرح
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصبحت المطربة الأمريكية تايلور سويف، تريندًا عالميًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ابتلاعها حشرة أثناء الغناء على المسرح في موقف محرج تعرضت له.

موقف محرج

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، عبر حسابها بتويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة ابتلاع تايلور سويفت حشرة على خشبة المسرح أثناء حفلة لها في ولاية شيكاغو.

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وابتلعت تايلور حشرة طائرة بالخطأ، أثناء حديثها، ونظرًا لكون المسرح في مكان مفتوح، وعلقت قائلة: “إنها لذيذة لقد قمت ببلعها، هل هناك فرصة بألا يكون أحد قد شاهد هذا للتو، هذا ما يحدث عندما تغني في الهواء الطلق”.

كواليس الحفل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها من كواليس الحفل وهي تبتلع الحشرة والتي كادت أن تتقيأ على المسرح بسببها ولقي رواجًا كبيرًا.

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