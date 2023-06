تايلور سويفت تبتلع حشرة أثناء الغناء على المسرح

أصبحت المطربة الأمريكية تايلور سويف، تريندًا عالميًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ابتلاعها حشرة أثناء الغناء على المسرح في موقف محرج تعرضت له.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، عبر حسابها بتويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة ابتلاع تايلور سويفت حشرة على خشبة المسرح أثناء حفلة لها في ولاية شيكاغو.

Taylor Swift accidentally swallowed a bug on stage during her Eras Tour performance in Chicago Sunday night. pic.twitter.com/gyXXzoIvUR

