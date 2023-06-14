شركة المراعي تعلن عن 100 وظيفة شاغرة نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية الأراضي البيضاء: تطبيق الرسوم وتحديد النطاق يتم وفق معايير محددة تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 49 مليون ريال إحباط عمليتي تهريب للقات في جازان طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات ضبط مقيمين لترويجهما الشبو بالمدينة المنورة “الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال “علم” توقع عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة بـ 69.9 مليون ريال
تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني الـ 50 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 49.391.760 ريالًا، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 273.383 متبرعًا، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.