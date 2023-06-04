تجارب مستمرة لخفض درجات الحرارة في طرق ‎السعودية

قال مدير إدارة الجودة في هيئه الطرق المهندس عباس الحازمي: إن هناك العديد من الدراسات تجرى في مركز أبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجل، التابعين للهيئة العامة للطرق، لخفض درجات الحرارة في طرق السعودية.

تجارب على الطرق

وأضاف خلال لقائه على قناة العربية، تم تنفيذ هذا المختبر من قبل هيئة الطرق، والذي يعتبر من المنشآت المتطورة والفريدة في الشرق الأوسط، ولا يوجد له مثيل في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويهتم بكل ما هو جديد في مجال مواد الطرق وأساليب التنفيذ وإجراء ضبط الجودة.

وفيما يخص الشكوى من بعض الطرق، وارتفاع درجة الحرارة العالية مقارنة ببعض الدول، قال: لدينا العديد من الدراسات تقام في هذا المركز منها تبريد الأسطح الأسفلتية، حيث تصل درجات الحرارة في الأرصفة الأسفلتية إلى 75 درجة وأكثر في الصيف، وهي من الأرصفة المخزنة للحرارة أثناء النهار، وتبثها في الليل، والدراسة عملت على محاولة عكس أشعة الشمس، وبالتالي يقل تخزين الأرصفة للحرارة.

مدينة الرياض

وأوضح أن النتائج الحالية مشجعة حيث يصل الانخفاض إلى 15 درجة، وتمت التجربة في مدينة الرياض لمدة 3 أشهر في أماكن استهدفت نشاط بشري وحركة السيارات بشكل كبير.