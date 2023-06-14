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دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر

تحول الاتحاد الأوروبي من شنغن للتأشيرات الرقمية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
تحول الاتحاد الأوروبي من شنغن للتأشيرات الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، أمس الثلاثاء، على تغيير نظام تأشيرات شنغن الحالي بحيث يصبح رقميًّا إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

تأشيرة دخول

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميًّا ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الاوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلًا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات، وفقًا للفرنسية.

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وذكر النائب الأوروبي ماتياز نيميتش الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات أن المتقدمين سيجدون هذه العملية “أسهل وأرخص وأسرع”.

وأردفت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال”.

وتشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

أكثر من 60 دولة

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليًّا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.

ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظامًا مماثلًا حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق.

وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.

لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصيًّا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.

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