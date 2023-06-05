تخصيص الأندية يصل بالدوري السعودي لقائمة أفضل 10 دوريات بالعالم

يتطلع المسؤولون إلى وصول الدوري السعودي للمحترفين لمرتبة متقدمة بين دوريات كرة القدم العالمية، بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

تقدم الدوري السعودي

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، بعد اكتمال كافة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

ويهدف المشروع لنقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، من أجل صناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويسعى مشروع تخصيص الأندية الرياضية إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، والوصول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

الدوري يجذب النجوم

وبات الدوري السعودي للمحترفين واجهة جاذبة لنجوم كرة القدم في العالم، خاصة بعد نجاح نادي النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولن يكون رونالدو الصفقة العالمية الوحيدة بالدوري السعودي للمحترفين، حيث ارتبط اسم نادي الهلال بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

كما تُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي الاتحاد من الإعلان عن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، والذي أعلن بالأمس عن رحيله بعد 14 عامًا قضاها في صفوف المرينغي.