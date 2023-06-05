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بعد جذب البطولة للعديد من النجوم

تخصيص الأندية يصل بالدوري السعودي لقائمة أفضل 10 دوريات بالعالم

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
تخصيص الأندية يصل بالدوري السعودي لقائمة أفضل 10 دوريات بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع المسؤولون إلى وصول الدوري السعودي للمحترفين لمرتبة متقدمة بين دوريات كرة القدم العالمية، بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

تقدم الدوري السعودي

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، بعد اكتمال كافة الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

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ويهدف المشروع لنقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، من أجل صناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويسعى مشروع تخصيص الأندية الرياضية إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، والوصول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

كأس دوري روشن السعودي
كأس دوري روشن – المصدر @SPL

 

الدوري يجذب النجوم

وبات الدوري السعودي للمحترفين واجهة جاذبة لنجوم كرة القدم في العالم، خاصة بعد نجاح نادي النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ولن يكون رونالدو الصفقة العالمية الوحيدة بالدوري السعودي للمحترفين، حيث ارتبط اسم نادي الهلال بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

كما تُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي الاتحاد من الإعلان عن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، والذي أعلن بالأمس عن رحيله بعد 14 عامًا قضاها في صفوف المرينغي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

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