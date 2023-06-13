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تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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خصّص تجمع المدينة المنورة الصحي صالة غسيل كلوي خاصة بمرضى الكلى من الحجاج ضمن جهود السعودية في توفير كافة الخدمات اللازمة والمميزة للحجاج والمعتمرين على أعلى المستويات وبطرق ميسرة تساعد على سهولة الحصول عليها.

صالة غسيل كلوي

وأوضح التجمع الصحي أن مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى جهّز صالة غسيل كلوي للحجاج والمعتمرين بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة من خلال 10 أجهزة تقدم أكثر من 40 جلسة غسيل يوميًا.

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وأضاف التجمع الصحي أنه بالتنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج من خلال إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحاج التي تثبت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته للغسيل، يتم جدولة جلسات الغسيل الكلوي عند وصولهم للمدينة المنورة، ويأتي ذلك حرصاً على تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظاً على وقتهم وتقديراً لظروف تنقلاتهم.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات صالة الزوار لمرضى الغسيل الكلوي ٣٧ حاجاً من بداية موسم الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل المركز.

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