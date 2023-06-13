تدشين قافلة “طيف عزيز” أضخم مشاريع جمعية أسر التوحد

دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، اليوم بقصر الحكم، وبحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد قافلة “طيف عزيز”، أحد مشاريع جمعية أسر التوحد وبرعاية رسمية من “مركز طيف عزيز ” للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد.

خدمات إلكترونية مجهزة

حيث قام الأمير بجولة داخل القافلة والاطلاع على الخدمات الإلكترونية المجهّزة بها القافلة وبحضور مستشار وزير الصحة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

واطلع خلال جولته داخل القافلة على الخدمات والتجهيزات الإلكترونية، وشاهد عرضًا مرئيًا عن القافلة التي تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقديم باقة من الخدمات المتعددة تتنوع بين التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة.

يذكر أن القافلة ستقطع مسافة 12,000 كيلومتر في رحلة تشمل 53 مدينة ومحافظة وقرية على مستوى مناطق المملكة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض بالإنابة شركاء النجاح للقافلة متمثلة في وزارة الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز طيف عزيز.