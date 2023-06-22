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بشأن المعركة المستمرة لخفض التضخم

تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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انخفض سعر الدولار أمام سلة من العملات، الأربعاء، بعد أن جاءت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بشأن معركة البنك المركزي المستمرة لخفض التضخم أقل تشددًا من توقعات السوق.

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له في 5 أسابيع

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سعر الدولار

وذكر باول للمشرعين الأمريكيين أن المعركة على التضخم لا يزال “أمامها طريق طويل” وإن المسؤولين متفقون على ترجيح الحاجة لرفع تكلفة الاقتراض رغم وقف رفع الفائدة مؤقتًا في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

ومع التنويه على أن التضخم لا يزال بعيدًا جدًّا عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الاتحادي، قال بأول: إنه ربما يكون من المنطقي رفع الفائدة لمستويات أعلى بوتيرة أكثر اعتدالًا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.20 بالمائة خلال اليوم إلى 102.31 في الوقت الذي يدلي فيه باول بشهادته أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأمريكي.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0956 دولار.

الدولار مقابل الين

وزاد سعر الدولار 0.4 بالمائة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان، الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمائة إلى 1.2741 دولار مقتربًا من أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمائة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.

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