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عقب انتهاء جلسة محاكمته

ترامب يجمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
ترامب يجمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات، بعد محاكمته أول أمس الثلاثاء بتهمة حيازته وثائق سرية بشكل غير قانوني.

جمع أكثر من 4 ملايين دولار

وفي التفاصيل، جمع ترامب أول أمس الثلاثاء مبلغ 2.04 مليون دولار، وذلك خلال فعالية جرت في ولاية نيوجيرسي عقب جلسة المحكمة، بحسب شبكة CNN.

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وقالت صحيفة USA Today في مطلع شهر إبريل الماضي: إن ترامب جمع أكثر من 4 ملايين دولار، خلال 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه في نيويورك، في قضايا تتعلق بسجلات تجارية، لتفيد وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق بأنه جمع مبلغ 15.4 مليون دولار خلال أول أسبوعين من شهر إبريل.

إساءة التعامل

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء إلى محكمة في ميامي، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، حيث استدعي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في المدينة والتي وجهت إليه رسميًّا 37 تهمة تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة.

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ 37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية، عقب ذلك أقام تجمعًا لأنصاره في ولاية نيوجيرسي.

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