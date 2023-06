ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة

وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى ميامي بفلوريدا؛ استعدادًا لمحاكمته اليوم الثلاثاء، لمواجهة اتهامات فيدرالية بأنه احتفظ عن عمد بالعشرات من الوثائق التي تحتوي على أسرار عسكرية خطيرة تخص البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة “إن بي سي” نيوز: إن ترامب سيحضر جلسة المحاكمة بدون محامٍ، فقد يُختصر حضوره اليوم الثلاثاء، في حضور الجلسة وتقديم التماس فقط.

واستقال المحاميان اللذان كانا يمثلان ترامب في القضية، يوم الجمعة الماضية، بعد يوم واحد فقط من إعلان توجيه الاتهامات إليه

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أطلقت موجة من الدعوات من قبل أنصاره إلى العنف، والانتفاض للدفاع عنه، وأقلقت المراقبين وأثارت مخاوف من جو خطير قبل ظهوره أمام المحكمة في ميامي اليوم الثلاثاء.

وفي منشورات على السوشيال ميديا وتصريحات عامة، صور حلفاء مقربون من ترامب، من بينهم عضو في الكونجرس، لائحة الاتهام بأنها عمل حرب، ودعوا إلى الانتقام وأكدوا حقيقة أن أغلب قاعدته الشعبية تحمل أسلحة، وصور هؤلاء الحلفاء ترامب على أنه ضحية من وزارة العدل التي تستخدم كسلاح من قبل الرئيس جو بايدن، خصمه المحتمل في سباق انتخابات 2024.

