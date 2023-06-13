ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة

وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى ميامي بفلوريدا؛ استعدادًا لمحاكمته اليوم الثلاثاء، لمواجهة اتهامات فيدرالية بأنه احتفظ عن عمد بالعشرات من الوثائق التي تحتوي على أسرار عسكرية خطيرة تخص البلاد.

كواليس ما قبل المحاكمة

وقالت مصادر مطلعة لشبكة “إن بي سي” نيوز: إن ترامب سيحضر جلسة المحاكمة بدون محامٍ، فقد يُختصر حضوره اليوم الثلاثاء، في حضور الجلسة وتقديم التماس فقط.

واستقال المحاميان اللذان كانا يمثلان ترامب في القضية، يوم الجمعة الماضية، بعد يوم واحد فقط من إعلان توجيه الاتهامات إليه

لائحة الاتهام ضد ترامب

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أطلقت موجة من الدعوات من قبل أنصاره إلى العنف، والانتفاض للدفاع عنه، وأقلقت المراقبين وأثارت مخاوف من جو خطير قبل ظهوره أمام المحكمة في ميامي اليوم الثلاثاء.

وفي منشورات على السوشيال ميديا وتصريحات عامة، صور حلفاء مقربون من ترامب، من بينهم عضو في الكونجرس، لائحة الاتهام بأنها عمل حرب، ودعوا إلى الانتقام وأكدوا حقيقة أن أغلب قاعدته الشعبية تحمل أسلحة، وصور هؤلاء الحلفاء ترامب على أنه ضحية من وزارة العدل التي تستخدم كسلاح من قبل الرئيس جو بايدن، خصمه المحتمل في سباق انتخابات 2024.

'We are expecting hundreds if not thousands of fans and protesters to gather in Miami tomorrow.' Sky's @sparkomat reports from Miami where Donald Trump has recently arrived, ahead of his court hearing tomorrow.https://t.co/uEypXYNZvV 📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/zcMuDScnyd — Sky News (@SkyNews) June 12, 2023

العنف السياسي

ولفتت الصحيفة إلى أن دعوات التحرك والتهديدات تضخمت عبر مواقع الأخبار اليمينة، ووجدت استجابات واسعة من قبل مستخدمي السوشيال ميديا وهتافات من الحشود.

ويحذر خبراء العنف السياسي من أن الهجمات ضد الأفراد أو المؤسسات تصبح أكثر احتمالًا عندما يكون المسؤولون المنتخبون أو الشخصيات البارزة على السوشيال ميديا قادرين على إصدار تهديدات عبر التحريض على العنف مع حصانة من الملاحقة.

وثائق سرية

وأظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

لائحة الاتهامات

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

كما تتضمن أيضًا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.