ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصدارة برصيد 72 نقطة ليحقق اللقب.

ترتيب دوري روشن

وجاءت ترتيب الدوري السعودي كالتالي بعد نهاية الموسم: الاتحاد في الصدارة برصيد 72 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 67 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 59 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 56 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 43 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 36 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 34 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 20 نقطة.

مباريات الجولة الـ30

وكانت مباريات الجولة الـ30 أمس، انتهت بفوز الاتحاد على الطائي بثنائية دون رد، وفاز النصر على الفتح بثلاثية دون رد، أما التعاون ففاز على الباطن بثلاثية لهدف، وفاز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، أما الفيحاء ففاز على الوحدة بهدف دون رد، وفاز الشباب على ضمك برباعية لهدف وفاز الهلال على الرائد بنتيجة 3/ 2 وخسر العدالة أمام الاتفاق بثنائية دون رد.