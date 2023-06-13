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الحفل يوم 16 يونيو على مسرح بنش مارك بجدة

تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تجهيز مفاجآت لأهالي جدة خلال حفل الجمعة القادمة 16 يونيو 2023.

مفاجآت لأهل جدة

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أهل جدة الغالين، في مفاجآت في الحفلة يوم 16 يونيو، من الساعة 9م- ١٢ص.

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وأرفق آل الشيخ مقطع فيديو يتضمن بروفة من حفل مشواري.. محمد منير، للمطرب المصري محمد منير، وهو يجهز بروفة للحفل المقرر يوم الجمعة القادمة.

مشواري.. محمد منير

ويحتضن مسرح بنش مارك بجدة حفلًا غنائيًّا للنجم المصري محمد منير- مشواري.. محمد منير- تكريمًا لمسيرته الفنية.

ويحيي منير الحفل، الذي يقام يوم 16 يونيو الجاري، برفقة الأوركسترا التي يقودها المايسترو هاني فرحات، ليقدم أجمل أغنياته القديمة والحديثة.

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