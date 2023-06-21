ترميم تكرم 11 طالبة لاجتيازهن برنامجًا تدريبيًا متخصصًا

كرمت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية 11 طالبة من المستفيدات من خدمات الجمعية شاركن في دبلوم تعليمي متخصص قدمته لهم ترميم، بدعم من مؤسسة المجدوعي الخيرية بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد الخالدي ورئيس اللجنة الإشراقية بمؤسسة المجدوعي الخيرية أستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي ومدير المؤسسة دكتور علي الفوزان.

ونفذ الدبلوم في أكاديمية متخصصة وفق منهج تدريبي متكامل تم إعداده بهدف تنمية مهاراتهن في عدد من المجالات.

خدمات ترميم

وأوضح أمين عام جمعية ترميم علي الأسمري أن الدعم المقدم من مؤسسة المجدوعي الخيرية كان له أثر كيير على الأسر المستفيدة من خدمات ترميم، مشيرًا إلى أن الطالبات المستفيدات اللائي قامت الجمعية بترميم منازلهن حصلن على مهارات متعددة في عدة مسارات تدريبية ستحقق لهن الفائدة والمعرفة بإذن الله.

وأشار الأسمري إلى أن 6 طالبات التحقن للتدريب في برامج تتعلق بالموارد البشرية، من خلال تعلم الأساليب الحديثة في إدارتها، بينما التحق 5 طالبات ببرامج تدريبية حول الأمن السيبراني، حيث تعرف المشاركات على كافة المهارات الهادفة إلى حماية الأنظمة والشبكات ضد الهجمات الرقمية وتقنيات الاختراق ، إلى جانب الاطلاع على المبادئ الأساسية لأمن البيانات .

وقدم شكره لمؤسسة المجدوعي الخيرية على دعمها، مؤكدًا أن ترميم تسعى لتطوير قدرات الأسر المستفيدة بعد ترميم منازلهم.

الجدير بالذكر أن ترميم والمجدوعي يتشاركان في ترميم المكان وتنمية الإنسان.