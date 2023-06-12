تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة وأمريكا والشنغن الدخول إلى السعودية

أعلنت وزارة السياحة عن تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن من الدخول إلى السعودية.

الاستمتاع بالوجهات السياحية

ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

وأوضحت الوزارة أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن تكون مفعلة.

المستفيدين من التعديل

وبحسب وزارة السياحة، يدخل في هذا الاستثناء أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في أمريكا، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في بريطانيا، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍّ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.