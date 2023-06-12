لبنان تلمح بقطع الكهرباء عن اللاجئين بسبب الفواتير 7 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة وأمريكا والشنغن الدخول إلى السعودية عملية جراحية لبايدن اليوم الاثنين هالاند يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته مسجد الملك فيصل تحفة معمارية يعشقها الباكستانيون في إسلام أباد متحدث جوازات الجوف: ننفذ خطتنا السنوية وندعم المنافذ بكوادر وتجهيزات تقنية ستيفن جيرارد يصل السعودية ويزور نادي الاتفاق ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
أعلنت وزارة السياحة عن تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن من الدخول إلى السعودية.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة، حسبما أفادت قناة الإخبارية.
وأوضحت الوزارة أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن تكون مفعلة.
وبحسب وزارة السياحة، يدخل في هذا الاستثناء أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في أمريكا، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في بريطانيا، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍّ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.