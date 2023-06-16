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حصل على علامة 11/ ‏‏‏20

تشات جي بي تي يحصل على مقبول بالفلسفة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
تشات جي بي تي يحصل على مقبول بالفلسفة
المواطن - فريق التحرير

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أنتج برنامج تشات جي بي تي، بعدما دُرّب، لإنشاء مقالة فلسفية، نسخة عن موضوع فلسفي حصل على درجة مقبول ضمن مرحلة البكالوريا في فرنسا، على ما أظهرت تجربة أُجريت الأربعاء في باريس.

حصل على 11/ ‏‏‏20

وتمثّل السؤال الذي استند إليه البرنامج لإنتاج مقالة فيما إذا كان الفرح مسألة عقلانية.

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وكان تشات جي بي تي في مواجهة مع الفيلسوف رافاييل إنثوفن ضمن «مسابقة» نظمتها مدرسة متخصصة في التجارة والتكنولوجيا.

ونال تشات جي بي تي علامة 11/‏‏‏20 بينما حصل إنثوفن على 20/‏‏‏20.

تقييم النسختين

وتولّى إعطاء العلامتين كل من الفيلسوفة والمؤلفة إلييت أبيكاسي، والمُدرّس ليف فرانكل المعروف باسم سيرييل ثينكر في تيك توك.

ورأت أبيكاسي أنّ تقييم النسختين يُظهر من الكلمات الأولى هوية كاتب كل مقالة.

جمل طويلة جدًّا

وذكر فرانكل: لم تُطرح في نسخة تشات جي بي تي أي إشكالية، فالمقالة عبارة عن جمل طويلة جدًّا، وليس هناك من محتوى ولا يفهم القارئ الحجج. ثمة اقتباسات لمحاولة النجاح.

وأردف أنها ليست فلسفة قط، فهذه المادة لا تعني كتابة جمل جميلة، موضحًا أنّ القسم المُشار فيه إلى المؤلفين ضعيف جدًّا؛ لأنه يحوي أخطاء كثيرة.

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