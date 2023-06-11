تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والوداد المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

مباراة الأهلي والوداد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والوداد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وذلك في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

ويحتاج الوداد لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل، من أجل التتويج باللقب للمرة الرابعة، فيما يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن خسارته بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 2\1 تمنحه البطولة.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المغربي مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل التالي؛ يوسف المطيع، أيوب عملود، يحيي عطية الله، أيمن أبو الفتح، أرسين زولا، يحيي جبران، أيمن الحسوني، رضا الجعدي، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود كهربا “محمد شريف”.