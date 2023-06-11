تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر والبلجيكي سيفن فاندنبروك تشكيلة مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

مباراة الأهلي والوداد

وجاء تشكيل نادي الوداد صاحب الأرض مكونًا من: “يوسف المطيع في حراسة المرمى، أيوب علمود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى جبران، جلال داودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية”.