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جولة الإياب تقام بعد قليل في المغرب

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر والبلجيكي سيفن فاندنبروك تشكيلة مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

مباراة الأهلي والوداد

وجاء تشكيل نادي الوداد صاحب الأرض مكونًا من: “يوسف المطيع في حراسة المرمى، أيوب علمود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى جبران، جلال داودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور”.

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أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا”.

تشكيل الوداد لمواجهة الأهلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية”.

وتُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، BEIN SPORTS HD 4 , BEIN SPORTS FR 4 HD MAX.

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

ويحتاج الوداد لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل، من أجل التتويج باللقب للمرة الرابعة، فيما يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن خسارته بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 2\1 تمنحه البطولة.

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