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قادمًا من لايبزيج الألماني

تشيلسي يضم كريستوفر نكونكو حتى 2029

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
تشيلسي يضم كريستوفر نكونكو حتى 2029
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو لمدة 6 سنوات قادمًا من نادي لايبزيج الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع تشيلسي الرسمي عبر ” الإنترنت” أن نكونكو صاحب الـ25 عامًا سيلعب في صفوف البلوز حتى عام 2029، لتدعيم مركز خط الهجوم في الفريق اللندني.

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تعليق كريستوفر نكونكو

وعلق نكونكو بعد انضمامه لـ تشيلسي قائلًا: ” أنا سعيد للغاية بالالتحاق بصفوف الفريق، مجهود كبير صُنع من أجل انضمامي إلى هذا الفريق، وأنا أتطلع إلى مقابلة مدربي وزملائي الجدد، وأن أرى مشجعي تشيلسي وهم يقومون بتشجيعي”.

وأضاف اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الكونغولية: ” لقد لعبت من قبل في الدوري الفرنسي والدوري الألماني والآن قمت بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي، واحد من أقوى الدوريات في العالم”.

كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الجديد

ألقاب نكونكو

وسبق لـ نكونكو اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019، ثم انضم إلى فريق لايبزيج في عام 2019 وظل معه حتى نهاية موسم 2022/2023.

وحقق اللاعب كريستوفر نكونكو مع نادي لايبزيج لقب كأس ألمانيا مرتين موسمي 2021/2022 و 2022/2023.

كما حقق اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان 3 ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في بطولة كأس فرنسا.

كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الجديد

 

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