تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن

يبدو أن أيام اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مع فريق برشلونة الإسباني، أصبحت معدودة، وذلك بعد تصريحاته عن النادي الكتالوني التي وُصفت بالقوية.

تعليقات أومتيتي

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الكاميرونية قال عن برشلونة في تصريحات سابقة لـ صحيفة AS الإسبانية: ” لقد قضيت 4 مواسم في برشلونة كأنني في السجن، كنت أريد فقط أن أشعر بالتقدير والاحترام، في أول فترة عند انتقالي إلى إسبانيا كنت أشعر بالتقدير ولكن مع مرور الوقت شعرت بأن الجميع في النادي لا يثقون في”.

وأضاف المدافع الفرنسي: ” انتقالي لنادي ليتشي كان تحديًا بالنسبة لي وكنت واثقًا من نجاحي”.

طلب إدارة برشلونة

وكشفت تقارير صحفية، أن المدرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اتخذ قرارًا بعدم الاعتماد على المدافع الفرنسي، حيث يرغب النادي في بيعه لأحد أندية دوري روشن في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة برشلونة، أبلغت أومتيتي بعدم التواجد في الجولة الإعدادية للفريق في أمريكا خلال صيف العام الحالي.

يذكر أن أومتيتي لعب مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2016 إلى 2019، حيث فاز مع الديوك بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.