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مناقشة مهام سدايا في حماية البيانات

تطورات الذكاء الاصطناعي في السعودية بمنتدى الشراكة البريطاني

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
تطورات الذكاء الاصطناعي في السعودية بمنتدى الشراكة البريطاني
المواطن - واس

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شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في جلسات أعمال “منتدى الشراكة والأعمال السعودي البريطاني” الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك واتحاد الغرف السعودية من خلال حلقة نقاش حول الاصلاحات التنظيمية في البيئة المالية والتجارية لتمكين القطاع الخاص التي تناولت موضوعات: البنية التحتية الرقمية، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

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حوكمة البيانات

ومثَّل سدايا في المنتدى المستشار الخاص لحوكمة البيانات الدكتور ماجد بن مبارك الشمري، الذي تناول في مشاركته دور سدايا في تعزيز التحول الرقمي بوصفها المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دورها في تعزيز التحول الرقمي الذي أسهم في دعم الجهود الوطنية للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية في المملكة.

مهام سدايا

وتطرَّق الشمري في حديثه إلى مهام سدايا الرئيسة في حماية البيانات الشخصية للأفراد وتعزيز الحلول الابتكارية المبنية على البيانات، مبينًا دورها في برامج مسرعات الأعمال وإستراتيجيتها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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