تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو

يبدو أن النصر في طريقه لحسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

ويليام كارفاليو يقترب

وبات ويليام كارفاليو قريبًا من مغادرة ريا بيتيس، حيث إن النادي لا يُمانع في رحيله، نظرًا لمروره بأزمة مالية كبرى، حيث يرغب في التخلص من راتبه، والبحيث عن بديل أقل تكلفة، وذلك وفقًا لـ” diario uf”.

وأشارت إلى أن ويليام كارفاليو، اقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، من بوابة نادي النصر، للعب مع صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان ويليام كارفاليو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وشارك معه في 178 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وتطمح الإدارة النصراوية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، كما ترغب في التعاقد مع مدير فني عالمي.

النصر وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.